Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Sosyal medya içerik üreticileri Yakakent'in turistik yerlerini gezdi

        Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğünce, Yakakent ilçesinin tanıtımı amacıyla sosyal medya içerik üreticilerine yönelik gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medya içerik üreticileri Yakakent'in turistik yerlerini gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğünce, Yakakent ilçesinin tanıtımı amacıyla sosyal medya içerik üreticilerine yönelik gezi düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında katılımcılar, Uzunkız Yaylası, Çamgölü Mesire Alanı, Balıkçı Barınağı ve Asmapınar Cevizdibi Kanyonu gibi ilçenin en çok ziyaret edilen yerlerini gezdi.

        İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, günümüzde tanıtımların daha çok sosyal medya üzerinden yapıldığına işaret ederek, "İlimizde sosyal medyada içerik hazırlayan arkadaşlarımızla proje hazırladık. Bu kapsamda Yakakent'imizde bir araya geldik. İlçemizin tanıtımı adına güzel bir etkinlik oldu. Belediye Başkanımız Şerafettin Aydoğdu'ya ve ekibine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te

        Benzer Haberler

        Tesadüfen bulunan 2 bin yıllık mozaik, 30 yıl sonra sergilendi
        Tesadüfen bulunan 2 bin yıllık mozaik, 30 yıl sonra sergilendi
        Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçının cesedi bulundu
        Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçının cesedi bulundu
        Alabora olan tekneden düşüp kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
        Alabora olan tekneden düşüp kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
        Samsun'da cami ve belediye hoparlörlerinden sağanak uyarısı
        Samsun'da cami ve belediye hoparlörlerinden sağanak uyarısı
        Samsun'da 100 elektronik sigara ele geçirildi
        Samsun'da 100 elektronik sigara ele geçirildi
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı