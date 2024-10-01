Havza'da "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi

Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Ekrem Şükrü Ünlü'nün katıldı konferans, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Havza Müftüsü Cemil Alıcı'nın açılış konuşmasının ardından Ünlü, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi.