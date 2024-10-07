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        Samsun'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:06
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        Samsun'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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        Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.T. (70), C.Ç. (51) ile E.İ. (56) kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

        Operasyonda, kürek, kazma, demir levye ile eldivene el konuldu.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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