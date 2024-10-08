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        TEMA'dan "81 ilde 81 Orman Projesi" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

        TEMA Vakfı Samsun temsilcisi Leman Özay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:06
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        TEMA'dan "81 ilde 81 Orman Projesi" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret
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        TEMA Vakfı Samsun temsilcisi Leman Özay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ı ziyaret etti.

        Özay, ziyarette, Türkiye İş Bankasının 100. yılına özel olarak 2008-2017 arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle "81 İlde 81 Orman Pojesi"ni uygulamaya koyduğunu söyledi.

        Bu kapsamda 2 Kasım'da saat 11.00'de 2 milyon 200 bin fidanı İlkadım ilçesinde bulunan Kadamut ağaçlandırma sahasında toprakla buluşturulacaklarını belirten Özay, Ağar'ı da etkinliklerine davet etti.

        Ağar da "81 İlde 81 Orman Projesi"ne destek vereceklerini kaydetti.

        Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan Arslan ile TEMA Vakfı İlkadım sorumlusu Vildan Akın Mutlu da bulundu.

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