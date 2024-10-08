Samsun'da 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.S. (34) isimli kadının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli Y.S'nin belirlenen adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 576 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.