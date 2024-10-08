Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Büyükşehir Belediyesi üreticilere 1 milyon 681 bin çilek fidesi dağıttı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların ekonomik gelirini artırmak için üreticilere 1 milyon 681 bin 800 çilek fidesi dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Büyükşehir Belediyesi üreticilere 1 milyon 681 bin çilek fidesi dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların ekonomik gelirini artırmak için üreticilere 1 milyon 681 bin 800 çilek fidesi dağıttı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, kente kırsal kalkınmasının sağlanması amacıyla üreticilerin desteklendiğini belirtti.

        Bu kapsamda Alaçam, Atakum, Bafra, Canik ve Kavak gibi ilçelerde toplam 1 milyon 681 bin 800 çilek fidesi dağıttıklarını vurgulayan Doğan, "Bu desteklerin 90 bini Kavak ilçesine dağıtılarak, ilçedeki çilek üretimine teşvik artırıldı. Böylece belediye destekleriyle tarımsal faaliyetlerde verimi yüksek olan Kavak ilçesi, önemli gelişim sürecine girdi. Çilek fidesi desteğinin yanı sıra çeşitli tarım ürünlerinde fide ve fidan ile ekipman temini gibi birçok konuda üreticilerin yanında olan belediyemiz, son 4 yılda Kavak’ta 1750 üreticiye 820 bin tıbbi aromatik bitki fidesi ve 16 bin 300 kilogram yem bitkisi desteği sundu. Küçük aile

        işletmelerinin üretim ve gelirlerini artırmayı, kırsalda ise kadın istihdamını desteklemeyi ve bitkisel üretimin çeşitlendirilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tarım sektöründe sağlanan desteklerin sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

        "Şehrimiz, birbirinden farklı ürünlerin yetiştirilebildiği çok önemli bir tarım kentidir. Hemşehrilerimiz şehrimizdeki imkanlardan kolaylıkla faydalansın diye onlara çeşitli tarımsal destekler sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve uygulamalarla şehrimizde tarıma teşviki artırıyoruz. Üreticilerimiz, sağlanan fidelerle birlikte daha fazla ürün elde ederek gelirlerini artırma fırsatı da buluyor, böylece yerel ekonominin güçlenmesine katkıda bulunuyorlar. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından bu projelere ve desteklere çok önem veriyoruz. Üreticimizin, çiftçimizin, hemşehrilerimizin daima yanındayız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?

        Benzer Haberler

        'Spina Bifida' hastası Nafiya, ameliyat olup dik durmak istiyor
        'Spina Bifida' hastası Nafiya, ameliyat olup dik durmak istiyor
        Atalarından kalan 5 bine yakın eşyayı babasının adını verdiği "müze evde" s...
        Atalarından kalan 5 bine yakın eşyayı babasının adını verdiği "müze evde" s...
        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları
        Samsunspor'dan Süper Lig rekoru
        Samsunspor'dan Süper Lig rekoru
        Boyacılık eğitimi alan yükümlüler çalışma hayatına kazandırılıyor
        Boyacılık eğitimi alan yükümlüler çalışma hayatına kazandırılıyor