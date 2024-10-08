Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonunda, R.T. (27) isimli kadının üzerinde ve çantasında arama yapıldı.
Aramada 8,5 gram eroin ve 3,5 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına aldı.
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