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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:46
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 225 gram kubar esrar, ⁠1568 sentetik ecza, ⁠58 uyuşturucu hap, ⁠23 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.S, Y.K.B, S.S, E.Ş, U.D. ve Y.D. emniyete götürüldü.

        Öte yandan, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 4 firari hükümlü de yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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