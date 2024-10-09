Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 225 gram kubar esrar, 1568 sentetik ecza, 58 uyuşturucu hap, 23 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan E.S, Y.K.B, S.S, E.Ş, U.D. ve Y.D. emniyete götürüldü.
Öte yandan, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 4 firari hükümlü de yakalandı.
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