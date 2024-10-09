Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 225 gram kubar esrar, ⁠1568 sentetik ecza, ⁠58 uyuşturucu hap, ⁠23 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

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