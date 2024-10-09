Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Gençlik Merkezi'nden "Gazze" programı

        Bafra Gençlik Merkezince, "Direniş'in Simgesi Gazze" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Gençlik Merkezi'nden "Gazze" programı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bafra Gençlik Merkezince, "Direniş'in Simgesi Gazze" programı düzenlendi.

        Gençlik merkezinde düzenlenen program, sinevizyon gösterisi, şiir okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda Bafra Müftülüğü vaizi Cevahir Akyüz de konuşma yaptı.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, programın Gazze'nin direniş mücadelesinin gençlere anlatılması ve şuur oluşturulması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        Havza'da "Okulumda 'Kan'panya Var" çalışması
        Havza'da "Okulumda 'Kan'panya Var" çalışması
        Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama çalışması başlatıldı
        Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama çalışması başlatıldı
        Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri adliye binasını gezdi
        Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri adliye binasını gezdi
        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Beyin ölümü gerçekleşen sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oldu
        Avukattan, muavin hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla suç duyurusu
        Avukattan, muavin hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla suç duyurusu