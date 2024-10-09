Bafra Gençlik Merkezi'nden "Gazze" programı
Bafra Gençlik Merkezince, "Direniş'in Simgesi Gazze" programı düzenlendi.
Bafra Gençlik Merkezince, "Direniş'in Simgesi Gazze" programı düzenlendi.
Gençlik merkezinde düzenlenen program, sinevizyon gösterisi, şiir okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Bafra Müftülüğü vaizi Cevahir Akyüz de konuşma yaptı.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, programın Gazze'nin direniş mücadelesinin gençlere anlatılması ve şuur oluşturulması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.
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