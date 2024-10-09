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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:17 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:23
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ayvacık, Salıpazarı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 39 tabanca fişeği ile 622 gram patlayıcı madde ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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