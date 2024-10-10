Samsun'da park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobildeki sürücü öldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
Mustafa Mehmet Uman (70) yönetimindeki 07 AZG 141 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan 55 SV 580 plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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