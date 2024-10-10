Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Türkiye-Karadağ maçına doğru

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Türkiye ile karşılaşacak Karadağ'ın Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'nin Vincenzo Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Türkiye ile karşılaşacak Karadağ'ın Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'nin Vincenzo Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım olduğunu söyledi.

        Prosinecki, maçın oynayacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye maçının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Türkiye'nin kalitesini konuşmaya gerek olmadığına işaret eden Prosinecki, "Hepsi yıldız oyuncular. Türkiye, Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım oldu. Biz sakatlıklarla boğuşuyoruz. Yarın çok zor bir maç olacak. Türk Milli Takımı yeni gelen jenerasyonlarla birlikte çok iyi bir hava yakaladı. 2 maç kaybettik. Üzerimizde baskı var. Bizim çok acilen puan ve puanlar almamız lazım." dedi.

        Eski Türkiye Milli Takımı ile şimdiki Türkiye Milli Takımı arasında çok büyük bir fark olduğuna dikkati çeken Prosinecki, "Buraya defans yapmaya gelmedik. Orta sahaları çok kaliteli. Onları dengeleyeceğimiz bir kadro ile çıkacağız. Çok zor bir maç olacak. Biz önce orta sahada paylaşımı iyi yaparsak güzel bir maç olur." ifadesini kullandı.

        Arda Güler'in Real Madrid'de oynamasını da değerlendiren Prosinecki, "Real Madrid’de oynamak zor. Arda’yı da izliyorum, maçları da izliyorum. Arda süre buldukça daha da iyi olacaktır. Türkiye’de uzun zamanlar geçirdim. Çok güzel şeyler yaşamıştım." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Samsun'da 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı
        Samsun'da 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı
        A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi
        A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi
        Samsun'da "Garbiyatçılık Sempozyumu" düzenlendi
        Samsun'da "Garbiyatçılık Sempozyumu" düzenlendi
        Samsun'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu
        Samsun'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu