Karadağ A Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında yarın Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Samsun'da karşılaşacak Karadağ A Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Samsun'a özel uçakla gelen Karadağ A Milli Takımı, son idmanını maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirdi.
İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki gözetiminde çalıştı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde futbolcular taktik çalışması yaparak hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye-Karadağ müsabakası, yarın saat 21.45'te başlayacak.
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