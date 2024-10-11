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        Havza'da ortaokul öğrencilerinden arkadaşları yararına kermes

        Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri tarafından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi arkadaşları için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:04
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        Havza'da ortaokul öğrencilerinden arkadaşları yararına kermes
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        Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri tarafından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi arkadaşları için kermes düzenlendi.

        Sosyal bilgiler dersi ve değerler eğitimi kapsamında yardımlaşma, dayanışma ve birlikte çalışma becerisi kazandırmak, aynı zamanda okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımcı olabilmek adına "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Projesi" hazırlandı.

        Bu kapsamda sosyal bilgiler öğretmenleri İsmail Duran ve Mükerrem Cem Ceylan gözetiminde gerçekleşen kermeste öğrencilerin evlerinde hazırlanan yiyecekler, okul koridorunda açılan stantta satışa sunuldu.

        Okul müdürü Erkut Ercan, kermesin asıl amacının öğrencilerin paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma gibi sosyal olguları benimsemeleri olduğunu anlatarak, "Öğrencilerimizi akademik olarak hayata hazırlarken, diğer taraftan da iyi birer insan olarak yetiştirmenin gayretindeyiz. Kermesimizde elde edilen gelir ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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