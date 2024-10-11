Bafra Ovası'nda hasat edilen çeltiğin alım işlemleri sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 150 bin dekar alana ekilen çeltik hasadında alımlar devam ediyor.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği verimli Bafra Ovası'nda mayıs ayında ekimi yapılan çeltiğin hasadı, ekim ayında başladı.

Hasat ettikleri çeltiği kurutma işlemini tamamlayan çiftçiler, ürünlerini satmak için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Tarım Kredi birlik kooperatiflerin satış depolarına götürüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, bu yıl Bafra Ovası'nda 150 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

TMO'nun Bafra'daki deposunda günde 400 ton alım yaptığını belirten Tosuner, "13 rutubet, 60 randıman çeltiğin tonu 25 bin lira. Alaçam, Bafra, Yakakent ve Samsun’un tüm ilçelerinde alımlar devam ediyor. Devlet, son kilosuna kadar alımını sürdürecek." dedi.

Çiftçilere uyarıda bulunan Tosuner, "Çiftçilerimizin dikkat edeceği konu, 13 rutubetin üstüne çıkmasınlar. Çıktığında fiyat düşüyor. Üreticilerin randımana sadık kalmalarını istiyoruz. Bafra çeltiğinin 55 randımanın altına düşeceğine inanmıyorum. 62 randımanın üstünde gelen çeltikte ise fiyat 25 bin lirayı aşıyor." diye konuştu.