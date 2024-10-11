Samsun'da firari 2 hükümlü yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda silahla yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M. ilçede çalıştığı iş yerinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası olan S.K. de ikametine yakın bir mahallede yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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