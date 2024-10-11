Samsun'da firari 2 hükümlü yakalandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda silahla yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M. ilçede çalıştığı iş yerinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası olan S.K. de ikametine yakın bir mahallede yakalandı.