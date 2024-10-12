Samsun'da vatandaşlar yasa dışı bahis ve siber güvenlik konusunda bilgilendirildi

SAMSUN(AA) - Samsun'da, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye- Karadağ arasında oynanan maçta SİBERAY programı kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Maç günü stadyum çevresi ile seyirci giriş kapılarına "Yasadışı bahis ve SİBERAY konulu afişler asıldı, taraftarlara da broşür dağıtıldı.

Ayrıca tribün girişlerinde yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Yaklaşık 4 bin 500 kişiye ulaşılan çalışmada taraftarlar hem yasa dışı bahis hem de internetin güvenli kullanımı hakkında bilinçlendirildi.