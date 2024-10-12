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        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 20:24 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:24
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        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak, yağma, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi (28) şehirler arası otobüs terminalinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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