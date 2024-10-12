Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak, yağma, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi (28) şehirler arası otobüs terminalinde yakaladı.

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