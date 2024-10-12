Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak, yağma, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi (28) şehirler arası otobüs terminalinde yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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