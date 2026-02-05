Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Kavak'ta Atatürk Parkı belediye tarafından yenilendi

        Kavak Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştirildi.

        Giriş: 05.02.2026 - 21:08 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:12
        Kavak'ta Atatürk Parkı belediye tarafından yenilendi
        Kavak Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştirildi.

        Belediye ekiplerince yürütülen çalışma doğrultusunda, park içindeki eskiyen oyuncaklar yeni nesil oyun gruplarıyla değiştirildi, vatandaşlar için konforlu oturma alanları oluşturuldu.

        Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğu ve ilçe sakinlerinin huzuru için çalıştıklarını belirtti.


        Parkın modern bir görünüme kavuştuğunu vurgulayan Ün, "Atatürk Parkı'mızı çocuklarımız için yepyeni oyun gruplarıyla, büyüklerimiz için ise konforlu oturma alanlarıyla yeniledik. Kavak'ın neşesi de huzuru da daim olsun. Her şey vatandaşlarımız için." ifadelerini kullandı.



