Kavak'ta Atatürk Parkı belediye tarafından yenilendi
Kavak Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştirildi.
Kavak Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştirildi.
Belediye ekiplerince yürütülen çalışma doğrultusunda, park içindeki eskiyen oyuncaklar yeni nesil oyun gruplarıyla değiştirildi, vatandaşlar için konforlu oturma alanları oluşturuldu.
Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğu ve ilçe sakinlerinin huzuru için çalıştıklarını belirtti.
Parkın modern bir görünüme kavuştuğunu vurgulayan Ün, "Atatürk Parkı'mızı çocuklarımız için yepyeni oyun gruplarıyla, büyüklerimiz için ise konforlu oturma alanlarıyla yeniledik. Kavak'ın neşesi de huzuru da daim olsun. Her şey vatandaşlarımız için." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.