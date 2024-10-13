Samsun'da yola gerilen demir tele çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Yusuf Yanıkkan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yeniçelik Mahallesi'nde işe gitmek için evden çıkan Yusuf Yanıkkan (22), 55 PC 537 plakalı motosikletiyle, bahçesine çit çekmek isteyen kişinin yola gerdiği demir tele çarparak kaza yaptı.

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