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        Samsun'da yola gerilen demir tele çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, bahçesine çit çekmek isteyen kişinin yola gerdiği demir tele çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:33
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        Samsun'da yola gerilen demir tele çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, bahçesine çit çekmek isteyen kişinin yola gerdiği demir tele çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Yeniçelik Mahallesi'nde işe gitmek için evden çıkan Yusuf Yanıkkan (22), 55 PC 537 plakalı motosikletiyle, bahçesine çit çekmek isteyen kişinin yola gerdiği demir tele çarparak kaza yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, boynunda kesik oluşan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yusuf Yanıkkan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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