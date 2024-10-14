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        Samsun'da sis etkili oluyor

        Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:44
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        Samsun'da sis etkili oluyor
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        Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.

        Yağışla birlikte bölgede hava sıcaklığı 17 dereceye geriledi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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