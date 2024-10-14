Samsun'da sis etkili oluyor
Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.
Yağışla birlikte bölgede hava sıcaklığı 17 dereceye geriledi.
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