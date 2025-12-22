Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde, araç ve şüphelilerin üst aramalarında 8 bin 445 sentetik ecza, 67,83 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

