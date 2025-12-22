Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:15 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde, araç ve şüphelilerin üst aramalarında 8 bin 445 sentetik ecza, 67,83 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

        Benzer Haberler

        Samsun'da görünmez kaza: Kepçenin ön yükleyicisinin altında ezilerek hayatı...
        Samsun'da görünmez kaza: Kepçenin ön yükleyicisinin altında ezilerek hayatı...
        Plakalarını kapatarak kantara girmeyen 6 tıra 461 bin TL'yi aşkın ceza
        Plakalarını kapatarak kantara girmeyen 6 tıra 461 bin TL'yi aşkın ceza
        Samsun'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Sinop-Samsun karayolunda 3 araçlı kaza: 4 yaralı
        Sinop-Samsun karayolunda 3 araçlı kaza: 4 yaralı
        Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeleri seçildi
        Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeleri seçildi
        Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti seçimi
        Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti seçimi