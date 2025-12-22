Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeleri seçildi

Yapılan oylama sonucunda, Yağınözü Mahallesi Muhtarı Ahmet Düzenli 91 oy, Ayvalı Mahallesi Muhtarı İbrahim Seçgin ise 83 oy alarak SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeliğine seçildi.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan SYDV Müdürü Ahmet Akdoğan, Vakıf tarafından yürütülen sosyal yardımların aralıksız sürdüğünü belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların durumlarının muhtarlar aracılığıyla vakfa bildirilmesi halinde gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

