Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeleri seçildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:01 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeleri seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

        Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan SYDV Müdürü Ahmet Akdoğan, Vakıf tarafından yürütülen sosyal yardımların aralıksız sürdüğünü belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların durumlarının muhtarlar aracılığıyla vakfa bildirilmesi halinde gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

        Yapılan oylama sonucunda, Yağınözü Mahallesi Muhtarı Ahmet Düzenli 91 oy, Ayvalı Mahallesi Muhtarı İbrahim Seçgin ise 83 oy alarak SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeliğine seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor

        Benzer Haberler

        Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti seçimi
        Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti seçimi
        Çarşamba Devlet Hastanesi'nde 11 ayda 1,2 milyon muayene 2025'te rekor sayı...
        Çarşamba Devlet Hastanesi'nde 11 ayda 1,2 milyon muayene 2025'te rekor sayı...
        SAMÜ, 7 alanda ilk 20 üniversite arasında yer aldı
        SAMÜ, 7 alanda ilk 20 üniversite arasında yer aldı
        Göç yolunda bitkin düşen kuğu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı
        Göç yolunda bitkin düşen kuğu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı
        Samsun yeniden Japon turistlerin uğrak adresi olacak
        Samsun yeniden Japon turistlerin uğrak adresi olacak
        Samsun'da 3'üncü kattan düşen yaşlı adamı incir ağacı kurtardı
        Samsun'da 3'üncü kattan düşen yaşlı adamı incir ağacı kurtardı