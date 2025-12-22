Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:01 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G.'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

        Benzer Haberler

        Sinop-Samsun karayolunda 3 araçlı kaza: 4 yaralı
        Sinop-Samsun karayolunda 3 araçlı kaza: 4 yaralı
        Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeleri seçildi
        Vezirköprü'de SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeleri seçildi
        Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti seçimi
        Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti seçimi
        Çarşamba Devlet Hastanesi'nde 11 ayda 1,2 milyon muayene 2025'te rekor sayı...
        Çarşamba Devlet Hastanesi'nde 11 ayda 1,2 milyon muayene 2025'te rekor sayı...
        SAMÜ, 7 alanda ilk 20 üniversite arasında yer aldı
        SAMÜ, 7 alanda ilk 20 üniversite arasında yer aldı
        Göç yolunda bitkin düşen kuğu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı
        Göç yolunda bitkin düşen kuğu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı