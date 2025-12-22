Samsun'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G.'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
