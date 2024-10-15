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        Samsun'da "Narko Alan" uygulamasında silah ve radar tespit cihazı bulundu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan "Narko Alan" uygulamasında, durdurulan 5 araçta, 4 silah ve radar tespit cihazı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:12 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:14
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        Samsun'da "Narko Alan" uygulamasında silah ve radar tespit cihazı bulundu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan "Narko Alan" uygulamasında, durdurulan 5 araçta, 4 silah ve radar tespit cihazı ele geçirildi.

        Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yaptıkları "Narko Alan" uygulamasında, şüphelendikleri 5 aracı durdurdu.

        Araçlardaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 70 mermi, bıçak ve radar tespit cihazı ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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