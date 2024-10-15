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        Samsun'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 katlı binanın üst katında çıkan yangında, mahsur kalan 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 20:24 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:24
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        Samsun'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 katlı binanın üst katında çıkan yangında, mahsur kalan 2 kişi dumandan etkilendi.

        Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Sümbül Sokak'ta Sunay S'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olayın bildirilmesi üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Canan S. (28) ile Berin Ö'nün (5) dışarı çıkarılmasının ardından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken dumandan etkilenen iki kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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