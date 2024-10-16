Ladik Kaymakamı Kartal'dan mahalle ziyaretleri
Samsun'un Ladik ilçesine vekaleten atanan Kaymakam Merve Kartal, mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinledi.
Samsun'un Ladik ilçesine vekaleten atanan Kaymakam Merve Kartal, mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinledi.
Hasırcı, Günkoru, Sarıksızoğlu ve Kıranboğaz mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Kartal, hasta ve yaşlı kadınları tek tek ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek sohbet etti.
Kaymakam Kartal'a ziyaretinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyit Ahmet Tablacı da eşlik etti.
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