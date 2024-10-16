Samsun'da 61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli tarihlerde 6'sı Samsun'da olmak üzere, farklı tarihlerde ve illerde işlenen toplam 25 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y'yi yakaladı.

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