Samsun'da "Batı Uygarlığına Anadolu'dan Süren Kök" konferansı
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Batı Uygarlığına Anadolu'dan Süren Kök" konferansı düzenlendi.
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Batı Uygarlığına Anadolu'dan Süren Kök" konferansı düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen konferansta, Anadolu'nun Batı medeniyetinde tarihsel ve kültürel katkıları ele alındı.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Keleş, konuşulan meselelerin sadece günümüzde değil gelecek nesillerin de önemle üzerinde durması gereken konular olduğuna dikkat çekti.
Prof. Dr. Fahri Işık'ın sunumuyla devam eden konferansta, Hititler, Lidyalılar ve Frigyalılar gibi Anadolu uygarlıklarının Batı dünyası üzerindeki etkileri vurgulandı.
Ayrıca Anadolu'nun Yunan ve Roma medeniyetlerine bir kültürel köprü olarak yaptığı katkılar da tartışıldı.
Felsefe, sanat ve bilim alanlarında Batı'nın gelişiminde Anadolu'nun oynadığı önemli role değinilen konferans, Batı değerlerinin köklerinde Anadolu'nun izlerini taşıdığını ortaya koydu.
Konferansa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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