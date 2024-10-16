Samsun'da "Batı Uygarlığına Anadolu'dan Süren Kök" konferansı

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Batı Uygarlığına Anadolu'dan Süren Kök" konferansı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen konferansta, Anadolu'nun Batı medeniyetinde tarihsel ve kültürel katkıları ele alındı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Keleş, konuşulan meselelerin sadece günümüzde değil gelecek nesillerin de önemle üzerinde durması gereken konular olduğuna dikkat çekti.