TEDED yönetiminden Samsun Valisi Tavlı'ya ziyaret

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Samsun Şube Başkanı Veysel Altun ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Hacer Aktürk, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

TDED Samsun Şubesi'nden yapılan açıklamada, TDED Samsun Şube Başkanı Altun ve TDED Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Aktürk'ün valilik, belediye ve il müdürlüklerine bir dizi ziyarette bulundukları bildirildi.

Vali Tavlı ve beraberindeki Samsun Büyükşehir Başkan Vekili Nihat Soğuk, TDED'in kentteki faaliyetleri hakkında Altun ve Aktürk'den bilgi aldı.