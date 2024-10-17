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        Bafra'da plakasız ve şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde plakasız ve motor şasi numarası silinmiş motosiklet bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:24
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        Bafra'da plakasız ve şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde plakasız ve motor şasi numarası silinmiş motosiklet bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, çarşı ve mahalle bekçileri gece devriyesi sırasında, ellerinde motosiklet götüren iki şüpheli gördü.

        Bekçilerin şüphe üzerine durdurmaya çalıştıkları iki şüpheli motosikleti bırakıp, kaçmaya başladı. Şüphelilerden A.A. yakalandı, H.A. ise kaçtı.

        Yapılan incelemelerde motosikletin plakasının olmadığı, motor şasi numarasının silinmiş olduğu belirlendi.

        İncelemelerin ardından motosiklet, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekilirken, şüpheli ise emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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