Bafra'da plakasız ve şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi

Yapılan incelemelerde motosikletin plakasının olmadığı, motor şasi numarasının silinmiş olduğu belirlendi.

Bekçilerin şüphe üzerine durdurmaya çalıştıkları iki şüpheli motosikleti bırakıp, kaçmaya başladı. Şüphelilerden A.A. yakalandı, H.A. ise kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, çarşı ve mahalle bekçileri gece devriyesi sırasında, ellerinde motosiklet götüren iki şüpheli gördü.

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