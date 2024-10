Samsunspor'da ilk hedef 42 puan toplamak

İLYAS GÜN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'de ilk hedeflerinin 42 puan toplamak olduğunu, bunu başardıktan sonra farklı hedefler hakkında konuşmaya başlayacaklarını söyledi.

Alman teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yurt dışı tecrübesini Samsunspor'da yaşadığını dile getirdi.

Samsunspor'da mutlu olduğunu ifade eden Reis, "Başarılı bir sezon geçirmemiz işleri biraz kolaylaştırıyor. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. İngilizcemi bile geliştiriyorum. Yeni bir mantaliteye de alışmaya çalışıyorum. Türkiye'de insanlar çok cana yakın, bana çok iyi davranıyorlar ve beni çok iyi hissettiriyorlar." dedi.

Thomas Reis, iyi performanslarına rağmen ligde henüz bir şey başarmadıklarının altını çizerek, "Kesinlikle görevimiz henüz bitmiş değil, belirli puan topladık. Lig çok zor geçecektir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Henüz bir şey başarmış değiliz, her şey her an değişebilir. 42 puana ulaşmamız durumunda ligde kaldığımızı sayabiliriz. 42 puana ulaştıktan sonra belki farklı hedefler hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Şu an için aynı şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.