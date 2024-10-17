Samsun'da şeker pancarı hasadı devam ediyor

Samsun'un Havza ilçesinde geçen hafta başlayan şeker pancarı hasadı devam ediyor.

İlçede 328 çiftçi tarafından yaklaşık 3 bin 600 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 15 bin ila 16 bin ton arasında rekolte bekleniyor.

Çayırözü alım merkezinde çalışmaları inceleyen ve Amasya Şeker Fabrikası Havza Bölge Müdürü Sava Kulaksız'dan çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker pancarı alım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kurt, 2024 yılı şeker pancarı hasadıyla birlikte fabrika olarak alım çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Havza bölgesinde pancar ekimi geçen yıla göre artış gösterdi. Yaklaşık 3 bin 600 dekar alanda ekim yapıldı ve 15 ila 16 bin ton arasında bir rekolte bekliyoruz. 16 polar pancarımızın fiyatı ton başına 2 bin 500 lira. 16 polar üstü gelen pancara ise birim başı 150 lira prim ödenecek." dedi. Bu çıtayı gelecek yıl daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Kurt, "Şeker Fabrikası olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Fabrika olarak çiftçileri ekiminden söküme kadar destekliyoruz. Dekarda ortalama 5 ila 7 ton bir verim bekliyoruz. Kuraklık tüm ürünleri olduğu gibi şeker pancarını da olumsuz etkiledi." diye konuştu.

Şeker pancarında dekarda 9 ila 10 ton arasında verim alındığını ifade eden çiftçi Aslan Sevinç ise "Ufak tarlalarda elde söküm yapılıyor. Büyük tarlalarda ise makineli söküm yapılmakta. Bizim kendi söküm makinemiz var. İlk aldığımız verilere göre tarlamızda dekarda 9 ila 10 ton ürün beklentimiz var. Pancar ekiminde sulu tarım önemli. Biz sulu tarım yapıyoruz ve arazimiz sulanıyor. Pancar suyu seven bir ürün. Sulamayınca rekolte 4 ila 5 tona düşüyor. Sulanınca bu sayı iki katına yükseliyor." ifadelerini kullandı.