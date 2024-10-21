Samsun'da 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada Gümüşyaprak Mahallesi'nde şüpheli H.G'nin (34) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
İkamette yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar, 500 gram skunk, 82 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda H.G. ile O.K. (36) gözaltına alındı.
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