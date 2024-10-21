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        Samsun'da 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 23:23 Güncelleme: 21.10.2024 - 23:23
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        Samsun'da 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada Gümüşyaprak Mahallesi'nde şüpheli H.G'nin (34) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        İkamette yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar, 500 gram skunk, 82 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda H.G. ile O.K. (36) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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