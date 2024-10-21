Samsun'da 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İkamette yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar, 500 gram skunk, 82 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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