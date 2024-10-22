Samsun'da "Öğretmen Akademileri" başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" Samsun'da başladı.

Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun Üniversitesinin 15 akademisyen eğitimci desteğiyle Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğretmenlerin gelişimlerini önemsediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci yetiştirme politikaları kapsamında birçok yeni çalışma ortaya konulduğunu ifade eden Ağar, "Tarihinin her dönemiyle barışık, geçmişini seven, bugünün değerlerini yaşayan gelecekle köprü kuran bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrenciyi merkeze alan, ruh ve beden bütünlüğünde sağlam ve olgun bir kişilik ve karakter oluşumunu desteklemeye çalışıyor." dedi.

Ağar, Samsun'da yaklaşık 21 bin öğretmen, 256 bine yakın öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirterek şunları ifade etti: