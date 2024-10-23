Araca saklanan uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaçmadı

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Çakallı mevkisinde durdurdukları araçta narkotik dedektör köpeği "Tahra" desteğiyle arama yaptı. Araca saklanan 333 gram kubar esrar, 302 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 8 sentetik ecza hapı ve 426 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kavak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Samsun'da şüpheli araçta "Tahra" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

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