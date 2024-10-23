Sınav kaygısı öğrencilerin hedeflediği puanları almalarını engelliyor

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Uzman Psikolojik Danışman Gülser Çelebi Baş, öğrencilerin, sınav başarılarının en önemli belirleyicilerinden birinin sınav kaygısı olduğunu söyledi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun şubesinden yapılan yazılı açıklamada, birçok öğrencinin sınava hazırlanmış olsalar dahi sınav esnasında kaygı yönetiminde sıkıntı çektiği belirtildi. Sınav kaygısından dolayı öğrencilerin hedefledikleri puanlara ulaşamadıklarını söyleyen Baş, "Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sınav öncesi kaygı yaşar. Kaygı seviyesi düşük olduğunda motive edici ve çalışmaya istek uyandırıcı şekilde olabilir ve bu kaygı düzeyi istenir seviyededir. Ancak kaygı sınav öncesi hazırlık sürecini ya da sınavda gösterilen performansı olumsuz etkileyecek duruma gelmişse bu durumda öğrenci mutlaka profesyonel destek almalıdır." dedi.