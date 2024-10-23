Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Sınav kaygısı öğrencilerin hedeflediği puanları almalarını engelliyor

        Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Uzman Psikolojik Danışman Gülser Çelebi Baş, öğrencilerin, sınav başarılarının en önemli belirleyicilerinden birinin sınav kaygısı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınav kaygısı öğrencilerin hedeflediği puanları almalarını engelliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Uzman Psikolojik Danışman Gülser Çelebi Baş, öğrencilerin, sınav başarılarının en önemli belirleyicilerinden birinin sınav kaygısı olduğunu söyledi.

        Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun şubesinden yapılan yazılı açıklamada, birçok öğrencinin sınava hazırlanmış olsalar dahi sınav esnasında kaygı yönetiminde sıkıntı çektiği belirtildi. Sınav kaygısından dolayı öğrencilerin hedefledikleri puanlara ulaşamadıklarını söyleyen Baş, "Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sınav öncesi kaygı yaşar. Kaygı seviyesi düşük olduğunda motive edici ve çalışmaya istek uyandırıcı şekilde olabilir ve bu kaygı düzeyi istenir seviyededir. Ancak kaygı sınav öncesi hazırlık sürecini ya da sınavda gösterilen performansı olumsuz etkileyecek duruma gelmişse bu durumda öğrenci mutlaka profesyonel destek almalıdır." dedi.

        Kaygı ve stres yönetiminde ilk olarak okullardaki rehberlik öğretmenlerine başvurulması gerektiğini aktaran Baş, şu ifadelere yer verdi:

        "Öğrenci bu süreci tek başına yürütmeye çalışmamalı, sürecine mutlaka ebeveynlerini de katmalıdır. Sürecin başarıyla atlatılabilmesi için çalışmalar psikolojik danışman rehberliğinde öğrenci ve ebeveyn iş birliğiyle yürütülmelidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Ahmet Faruk Beyazıt'a hayırlı olsun ziyare...
        Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Ahmet Faruk Beyazıt'a hayırlı olsun ziyare...
        Samsun'da ODES'li çocuklar için Ankara gezisi düzenlendi
        Samsun'da ODES'li çocuklar için Ankara gezisi düzenlendi
        Erken teşhis ve tedaviyle meme kanserinden kurtulmak mümkün
        Erken teşhis ve tedaviyle meme kanserinden kurtulmak mümkün
        Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaa verdi, sanığın hapsini istedi
        Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaa verdi, sanığın hapsini istedi
        Otizmli bireylerden oluşan koroya gönüllü emekli öğretmenler eğitim veriyor
        Otizmli bireylerden oluşan koroya gönüllü emekli öğretmenler eğitim veriyor
        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: 1 puan sevindirici ancak biz 2 puan...
        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: 1 puan sevindirici ancak biz 2 puan...