Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 95 fişek, 16 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 670 kaçak sigara, elektrikli ve kompresörlü tütün sarma makinesi, 2 elektrikli tütün sarma makinesi, 6 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 14 elektronik sigara likidi buldu.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde şüpheliler İ.K. (40), Z.Ç. (50) ve K.A'nın (46) adreslerine operasyon düzenledi.

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