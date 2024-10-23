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        Vezirköprü'de emekliye ayrılan yazı işleri müdürü Kurtçu'ya veda edildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde adliyede farklı birimlerde uzun yıllardır yazı işleri müdürlüğü yapan ve emekliye ayrılan Necibe Zehra Kurtça için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 21:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 21:27
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        Vezirköprü'de emekliye ayrılan yazı işleri müdürü Kurtçu'ya veda edildi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde adliyede farklı birimlerde uzun yıllardır yazı işleri müdürlüğü yapan ve emekliye ayrılan Necibe Zehra Kurtça için veda yemeği düzenlendi.

        Tarihi Bedesten de bulunan bir restoranda düzenlenen yemeğe Hakim Çiğdem Çelik, yazı işleri müdürleri, avukatlar ve adliye personelleri katıldı.

        Emekliye ayrılan Kurtça veda konuşmasında, "Görevimi layıkıyla yürüttüğüm için rabbime şükrediyorum. Zamanında bırakmak lazım diye düşünüyorum. Sağlığım el verirse emekliliğimi yaşamak istiyorum. Bir çarşamba günü adliyede göreve başlamıştım, bir çarşamba günü ayrılıyorum. Ayrılıyorum ama veda etmiyorum. Bir çoğunuzla görüşeceğiz zaten. Buraya teşrif eden herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

        Kurtça’ya adliye çalışanları adına plaket, çiçek ve hediye taktim eden Hakim Çiğdem Çelik ise "Necibe Hanım’ı tanımak, kendisiyle çalışmak çok keyifliydi. Beraber çalışmak nasip oldu. Ailesiyle mutlu, sağlıklı ve huzurlu emeklilik hayatı geçirmesini temenni ediyorum.” dedi.

        Yemeğin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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