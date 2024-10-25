Samsun'da 3 kilo 260 gram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu bulunduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 260 gram esrar ile 1541 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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