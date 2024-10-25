Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 3 kilo 260 gram esrar ele geçirildi

        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 260 gram esrar ile 1541 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 3 kilo 260 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 260 gram esrar ile 1541 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu bulunduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 3 kilo 260 gram esrar, 1541 sentetik ecza hapı, 15 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve ⁠uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Volkan değil orman yangını!
        Volkan değil orman yangını!
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı

        Benzer Haberler

        Öğrenciler kendi arılarıyla bal üretiyor
        Öğrenciler kendi arılarıyla bal üretiyor
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Samsun'da çeltik üreticileri fiyatların düşürülmesini protesto etti
        Samsun'da çeltik üreticileri fiyatların düşürülmesini protesto etti
        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da çiftçiler sulama birliklerinin fiyat artışına tepki gösterdi
        Samsun'da çiftçiler sulama birliklerinin fiyat artışına tepki gösterdi