Samsun'da bir kişinin parasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliden biri yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.
İddiaya göre, Ali G'nin (22), Reşadiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki ikamette kız arkadaşı Seda K. (25), annesi Pervin Z. (61) ve arkadaşı Ramazan U. (44) tarafından darbedildikten sonra 1200 lirası ve cep telefonu gasbedildi.
İhbar üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında Pervin Z'yi yakaladı. Cep telefonunu ele geçiren ekipler, sahibine teslim ettti.
Pervin Z'nin "fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 8 aranmasının, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin 700 lira para cezasının bulunduğu tespit edildi.
Şüpheliler Ramazan U. ve Seda K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.