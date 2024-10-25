Samsun'da bir kişinin parasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheliden biri yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ali G'nin (22), Reşadiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki ikamette kız arkadaşı Seda K. (25), annesi Pervin Z. (61) ve arkadaşı Ramazan U. (44) tarafından darbedildikten sonra 1200 lirası ve cep telefonu gasbedildi.

İhbar üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında Pervin Z'yi yakaladı. Cep telefonunu ele geçiren ekipler, sahibine teslim ettti.