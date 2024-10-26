Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Atakum ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ. ile 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D'yi yakaladı.

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