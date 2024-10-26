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        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin naaşı Samsun'a getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür'ün cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:54
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        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin naaşı Samsun'a getirildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür'ün cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

        Şırnak'taki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Babür'ün naaşı, buradaki tören sonrası kara yoluyla Terme ilçesine götürüldü.

        Havalimanında, şehidin annesi Meryem Babür, "Hoşgeldin yavrum, gururum." diyerek gözyaşı döktü.

        Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

        Şehit Babür'ün naaşı, Terme'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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