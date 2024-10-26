Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin naaşı Samsun'a getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür'ün cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür'ün cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.
Şırnak'taki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Babür'ün naaşı, buradaki tören sonrası kara yoluyla Terme ilçesine götürüldü.
Havalimanında, şehidin annesi Meryem Babür, "Hoşgeldin yavrum, gururum." diyerek gözyaşı döktü.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkan katıldı.
Şehit Babür'ün naaşı, Terme'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
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