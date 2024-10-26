Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin naaşı Samsun'a getirildi

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

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