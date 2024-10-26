Samsun'da kolunu tarım makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde kolunu tarım makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde kolunu tarım makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ekinpınar Mahallesi'nde Nami Tuğlu (65), tarlada çalıştığı sırada kolunu tohum serpme makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Tuğlu, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tuğlu, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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