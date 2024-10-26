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        Samsun'da kolunu tarım makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde kolunu tarım makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 22:10 Güncelleme: 26.10.2024 - 22:10
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        Samsun'da kolunu tarım makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde kolunu tarım makinesine kaptıran kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ekinpınar Mahallesi'nde Nami Tuğlu (65), tarlada çalıştığı sırada kolunu tohum serpme makinesine kaptırdı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Tuğlu, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tuğlu, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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