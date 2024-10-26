Samsun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir şans oyunu oynatan işletmede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir şans oyunu oynatan işletmede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bir şans oyunu oynatan işletmede farklı tarihlerde 31 bin lira değerinde kazı kazan kartı çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi tespit ederek belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan H.Ç. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.