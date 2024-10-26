Samsun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bir şans oyunu oynatan işletmede farklı tarihlerde 31 bin lira değerinde kazı kazan kartı çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir şans oyunu oynatan işletmede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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