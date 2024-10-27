Tekkeköy ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenledi.

Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste öğrencilerin ve velilerin hazırladıkları takılar ile pastalar satışa sunuldu. Kışla Mahallesi sakini kadınlar da gözleme yaparak kermese destek verdi.

Kermesin açılışını Kaymakam Enver Hakan Zengince yaptı.

Kaymakam Zengince, burada yaptığı konuşmada, geliri Filistin'e bağışlanacak kermese katkı sunan okul yönetimini, öğretmenler, öğrenciler ve velileri tebrik etti.