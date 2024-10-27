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        Tekkeköy ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:44
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        Tekkeköy ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenledi.

        Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste öğrencilerin ve velilerin hazırladıkları takılar ile pastalar satışa sunuldu. Kışla Mahallesi sakini kadınlar da gözleme yaparak kermese destek verdi.

        Kermesin açılışını Kaymakam Enver Hakan Zengince yaptı.

        Kaymakam Zengince, burada yaptığı konuşmada, geliri Filistin'e bağışlanacak kermese katkı sunan okul yönetimini, öğretmenler, öğrenciler ve velileri tebrik etti.

        Açılışa, Belediye Başkanı Mustafa Candal, Jandarma Komutanı Ufuk Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlçe Müftüsü Hayreddin Kılıçbay, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve Kadın Kolları Yönetimi, İlçe Sağlık Müdürü Önder Karaşin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Aktaş, okul müdürleri, veliler ve Kışla Mahallesi sakinleri katıldı.

        Gün boyu süren kermesten elde edilen 31 bin 200 TL'lik gelir AFAD'ın Filistin hesabına aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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