Havza, 19 Mayıs ve Asarcık ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Havza ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Havza'da Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Asarcık ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla, Atatürk İlkokulu tarafından 101 veli ve 101 öğrenci ile yürüyüş düzenlendi.

Okul müdürü Elif Fatma Gevrek, AA muhabirine, "Her yıl bu etkinlikler ile, öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak ve ulusal bayramlarımızın tadını unutulmaz anılar olarak yaşatmayı amaçladık. Okul idaremiz ve öğretmenlerimiz ile geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla, 'Bayrağı babamdan devralıyorum' koşusu düzenlemiştik. Bu yıl 2.sini düzenlediğimiz Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gelenekselleştirmek istiyoruz. Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünün ışığında ilerliyoruz." dedi.