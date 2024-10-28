Samsun'da Ünzile Serin'in 101'inci yaşı kutlandı

Ünzile Serin'in oğlu Mehmet Serin ise annesinin 101'inci yaşını kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Aydoğdu, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında, 101 yaşında olan Ünzile teyzemizin yaş gününü kutladık. Kendisine nice mutlu sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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