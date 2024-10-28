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        Samsun'da Ünzile Serin'in 101'inci yaşı kutlandı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde ikamet eden Ünzile Serin'in 101'inci yaşı doğum günü pastası kesilerek kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 19:15 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:22
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        Samsun'da Ünzile Serin'in 101'inci yaşı kutlandı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde ikamet eden Ünzile Serin'in 101'inci yaşı doğum günü pastası kesilerek kutlandı.

        Çepni Mahallesi'nde yaşayan Ünzile Serin'in, 1923 yılında doğduğu ancak sonraki yıllarda 1 Temmuz 1924 tarihli kayıt altına alındığı bildirildi.

        Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Serin'i ziyaret ederek pasta kesti.

        Doğum günü kutlanan Serin, 101'inci yaş günü pastasını Aydoğdu'nun elinden yedi.

        Aydoğdu, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında, 101 yaşında olan Ünzile teyzemizin yaş gününü kutladık. Kendisine nice mutlu sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Ünzile Serin'in oğlu Mehmet Serin ise annesinin 101'inci yaşını kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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