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        Kavak İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi

        Samsun'un Kavak ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 23:37 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:40
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        Kavak İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi
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        Samsun'un Kavak ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi.

        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kavak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan bayrak sergisine Kaymakam Taha Genç, Belediye Başkanı Şerif Ün, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Öğrencilerce çizilen ve yapılan bayraklar sergilendi.

        Serginin yarında açık olacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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