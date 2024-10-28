Kavak İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi
Samsun'un Kavak ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi.
Samsun'un Kavak ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi.
Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kavak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan bayrak sergisine Kaymakam Taha Genç, Belediye Başkanı Şerif Ün, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Öğrencilerce çizilen ve yapılan bayraklar sergilendi.
Serginin yarında açık olacağı bildirildi.
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