Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı

        Samsun'un Havza ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Havza Kaymakamlığında düzenlenen programda Kaymakam Mustafa Ayvat, tebrikleri kabul etti.

        Buradaki törene Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz ve protokol üyeleri katıldı.

        Daha sonra İlçe Stadında gerçekleştirilen resmi kutlama programına geçildi.

        Buradaki törende Kaymakam Ayvat ile Yılmaz ve İkiz, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmasını yapan Ayvat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "En büyük eserim" olarak nitelendirdiği Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunun yaşandığını belirtti.

        Daha sonra tören öğrenciler tarafında okunan şiirler, öğretmenler tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirilmesi ile okullar tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti.

        Törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        Tören, tören geçişi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        29 Ekim'e özel 29 kilometre koşu yaptılar
        29 Ekim'e özel 29 kilometre koşu yaptılar
        Kavak'ta şeker pancarı pekmezi mesaisi başladı
        Kavak'ta şeker pancarı pekmezi mesaisi başladı
        Samsun'da "asırlık" 4 kişi Cumhuriyet'in 101. yılında ziyaret edildi
        Samsun'da "asırlık" 4 kişi Cumhuriyet'in 101. yılında ziyaret edildi
        Kavak İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi
        Kavak İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi
        FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
        FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
        Samsun'da 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı